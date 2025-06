Lumache killer allarme infezioni nei cani | dobbiamo preoccuparci?

L’allarme è crescente in Australia: la diffusione della 'lumaca killer' o verme polmonare del ratto mette a rischio la salute dei nostri amici a quattro zampe. Questa infezione, sebbene rara, può essere mortale e sta colpendo un numero sempre maggiore di cani, suscitando preoccupazione tra veterinari e autorità sanitarie. È fondamentale conoscere i rischi e adottare misure preventive per proteggere i nostri fedeli compagni. La prevenzione è la chiave per scongiurare questa minaccia emergente.

(Adnkronos) – E' allarme in Australia per la rapida diffusione della cosiddetta 'lumaca killer' o verme polmonare del ratto (Angiostrongylus cantonensis). Secondo una nuova ricerca dell’Università di Sydney, i casi si sono moltiplicati nei cani,?suscitando preoccupazione tra medici e autorità sanitarie.L'infezione, considerata rara ma potenzialmente mortale, è stata trovata in un piccolo ma crescente numero . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

