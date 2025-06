Lukaku Mertens e l' assist al Napoli | Abbiamo fatto di tutto per convincere De Bruyne

Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli rappresenta un vero e proprio colpo di scena nel calcio italiano, portando esperienza, classe e leadership in un rosa già ricca di talenti come Lukaku e Mertens. La volontà del club di convincere De Bruyne, anche attraverso l’intervento di grandi attaccanti come Lukaku e Mertens, sottolinea la determinazione del Napoli di puntare in alto. La nuova avventura del belga al San Paolo promette emozioni e successi da non perdere.

Napoli, 24 giugno 2025 – Kevin De Bruyne al Napoli è uno dei colpi di mercato più importanti degli ultimi anni in Serie A e si candida ad essere uno dei migliori di questa sessione estiva di trasferimenti. Il centrocampista belga, che con il Manchester City ha vinto, tra gli altri, 6 Premier League, 5 Coppe di Lega inglesi, 2 FA Cup e una Champions League, alzerà sicuramente il livello del centrocampo della squadra di Conte, che vuole confermarsi in Italia e ben figurare in Europa. Dopo l'esperienza al Manchester City, il belga ha scelto Napoli come nuova tappa della sua carriera e gran parte del merito lo si deve ai suoi connazionali Romelu Lukaku e Dries Mertens. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lukaku, Mertens e l'assist al Napoli: “Abbiamo fatto di tutto per convincere De Bruyne”

In questa notizia si parla di: napoli - bruyne - lukaku - mertens

Mertens: «De Bruyne al Napoli? Non so» e ride. «Lukaku? Con lui grigliata a Napoli quest’estate» - Dries Mertens, intervistato da Sporza, parla della possibilità di vedere Kevin De Bruyne al Napoli e riflette sulla sua stagione al Galatasaray, campione della Süper Lig.

Translate postVTM NIEUWS - Napoli, Lukaku sottolinea: "De Bruyne è quello che serve per migliorarci, anche Mertens ha dato una mano per convincerlo, Scudetto? Sapevo che saremmo diventati campioni, Conte ci ha dato la spinta decisiva" https://ift.tt/9Gsg Vai su X

Resterò sicuramente al Napoli. Kevin De Bruyne sarà un rinforzo decisivo. È quello che serve per migliorare e non solo confermarci. Con lui ne ho parlato spesso, anche Mertens ha dato una mano per convincerlo». Lo ha detto Romelu Lukaku all'emittente be Vai su Facebook

Lukaku, Mertens e l'assist al Napoli: “Abbiamo fatto di tutto per convincere De Bruyne”; Lukaku: 'Così io e Mertens abbiamo convinto Kevin De Bruyne'; Lukaku: De Bruyne sarà un rinforzo decisivo per il Napoli.

Lukaku, Mertens e l'assist al Napoli: “Abbiamo fatto di tutto per convincere De Bruyne” - Le parole dell'attaccante della squadra partenopea, che insieme a Mertens, ha fatto del suo meglio per convincere De Bruyne a scegliere il Napoli ... Come scrive msn.com

Napoli, Lukaku: "Resto qui, così io e Mertens abbiamo convinto De Bruyne" - Romelu Lukaku ha parlato del suo presente e dell'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, svelando come lui e Dries Mertens hanno convinto il connazionale a sposare il progetto degli azzurri: "Gli ho spie ... Riporta sport.sky.it