Luk3 di Amici arriva al Gran Shopping per firmare le copie del suo lavoro Diciotto

Luk3, il talento esplosivo di Amici, arriva al Gran Shopping Molfetta per incontrare i suoi fan e firmare le copie del suo emozionante EP d'esordio, Diciotto. Dopo il grande successo nel talent di Maria De Filippi, il giovane artista si prepara a condividere con il pubblico un momento speciale, ricco di passione e musica. Non perdete questa occasione unica per avvicinarvi al vostro idolo e vivere un’esperienza indimenticabile!

Reduce dall'ultima edizione di Amici, Luk3 arriva giovedì 26 giugno al Gran Shopping Molfetta (via Adriano Olivetti) dalle ore 17 per incontrare i suoi fan in piazza Ottagono per il tour firmacopie del suo ep di esordio Diciotto, pubblicato dopo il grande successo ottenuto nel talent di Maria De. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Luk3 di Amici arriva al Gran Shopping per firmare le copie del suo lavoro Diciotto

