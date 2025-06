Luis Henrique Inter il brasiliano a lezione da Chivu per migliorare la fase difensiva | il precedente che fa sorridere i nerazzurri

Luis Henrique, giovane talento brasiliano dell’Inter, si sta concentrando sulla fase difensiva, apprendendo dai maestri come Chivu. Un precedente che fa ben sperare, perché la storia dei nerazzurri insegna che i talenti crescono con impegno e dedizione. Nelle prime uscite, il suo potenziale è evidente, e il lavoro con Chivu potrebbe trasformarlo da promessa a protagonista. E così, il futuro dell'Inter prende forma, passo dopo passo.

Luis Henrique Inter, c’è da lavorare in fase difensiva: il brasiliano va a scuola da Chivu, c’è un precedente che fa ben sperare. Nelle prime apparizioni di Luis Henrique con la maglia dell’ Inter si sono notati sia i suoi pregi che i suoi difetti. Secondo Tuttosport, la sua prestazione migliore è stata nella partita contro il Monterrey, rispetto a quella contro gli Urawa Reds. È emersa chiaramente la sua inclinazione al dribbling, ma c’è ancora molto da migliorare in fase difensiva. Questo era già previsto, poiché il brasiliano ha iniziato la carriera come attaccante e successivamente è stato adattato a ricoprire il ruolo di quinto di centrocampo con De Zerbi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, il brasiliano a lezione da Chivu per migliorare la fase difensiva: il precedente che fa sorridere i nerazzurri

