Luis Enrique denuncia cosa succede al Mondiale per Club | La palla rimbalza come un coniglio

Luis Enrique lancia un grido d’allarme sullo stato dei terreni di gioco del Mondiale per Club, paragonandoli a campi non all’altezza di una competizione internazionale. La palla rimbalza come un coniglio e il tecnico spagnolo esorta la FIFA a intervenire, sottolineando l’importanza di standard elevati per garantire spettacolo e fair play. La questione solleva interrogativi sul rispetto delle norme sportive e sull’impegno delle organizzazioni nel preservare l’integrità del calcio globale. Continua a leggere.

