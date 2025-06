L’Ue rilancia l’impegno per Kyiv Erdogan il dialogo con Mosca

Nel cuore del summit NATO a L'Aja, Zelensky ha ribadito il suo impegno per Kyiv, sottolineando come il conflitto coinvolga ben più di una semplice lotta contro la Russia. La sua visione include alleanze globali e attori internazionali, evidenziando la complessità di un conflitto che richiede risposte coordinate e strategiche su scala mondiale. È un momento cruciale che potrà determinare le future mosse internazionali e il destino della regione.

Incontrando il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e i leader europei nel corso del summit Nato a L’Aja, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha delineato una visione ampia del conflitto che da oltre tre anni coinvolge il suo Paese. “L’Ucraina sta combattendo una guerra che non è solo contro la Russia”, ha affermato, “ma contro una rete di attori statali e non statali: l’Iran, la Corea del Nord, le aziende cinesi e molti sistemi produttivi utilizzati per portare avanti operazioni contro il nostro Paese”. Parole che sembrano pensate anche per richiamare l’attenzione degli Stati Uniti di Donald Trump, che sembrano più orientati verso la minaccia cinese e verso l’Indo-Pacifico. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Ue rilancia l’impegno per Kyiv, Erdogan il dialogo con Mosca

