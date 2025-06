Luci e ombre dall’Islanda | Gudmundsson è della Fiorentina Roma su Haraldsson

L'orizzonte della Roma si fa sempre più complesso, tra luci e ombre che attraversano il calcio internazionale. La corsa contro il tempo per rispettare i paletti UEFA accelera le decisioni sul mercato, con cessioni già sul tavolo. Mentre l’attenzione si concentra su nomi caldi come Abraham e Angelino, il club lavora febbrilmente per evitare che le opportunità sfuggano di mano, aprendo così un nuovo capitolo di scelte e strategie da scrivere insieme.

Una settimana ancora a disposizione della Roma per racimolare i soldi necessari a rispettare i paletti fissati con la UEFA, con Massara che sta spingendo al massimo sulle cessioni in ballo. Dai vari Abraham, Abdulhamid e Shomurodov ad un Angelino che vede il Sunderland come possibile meta, con i giallorossi desiderosi di chiudere al più presto tale questione per poi scatenarsi in entrata. Tale ritardo sta portando inevitabilmente a veder sfumare definitivamente alcune piste e a valutarne delle altre, e da questo punti di vista luci e ombre giungono dall’Islanda. Due natii della fredda isola nel nord, entrambi fantasisti in attacco, sono in orbita capitolina, ma uno di questi è da depennare dalla lista: da qualche minuto è UFFICIALE il riscatto di Albert Gudmundsson da parte della Fiorentina, dopo l’accordo con il Genoa per uno sconto dai 19 milioni pattuiti l’estate scorsa a 13 (i Viola ne avevano già spesi 6 per il prestito). 🔗 Leggi su Sololaroma.it