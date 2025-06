Lucchese - La corsa a ostacoli per la salvezza Barsanti | In settimana bando e commissione

La corsa della Lucchese verso la salvezza si infittisce di incognite e sfide, tra bandi, commissioni e attese decisive. L’assessore allo Sport di Lucca ha aggiornato sulla situazione, annunciando che tutto è pronto e che si attende solo la risposta della FIGC. Una settimana cruciale per il futuro dei rossoneri, tra speranze e tensione. La vera svolta potrebbe arrivare proprio in questi prossimi giorni, quando il destino della squadra sarà finalmente scritto.

L'assessore allo Sport, nonchĂ© vicesindaco di Lucca, ai microfoni di NoiTv, ha fatto il punto della situazione sulla vicenda della Lucchese. Tra l'altro ha affermato che "il bando è pronto; aspettiamo risposta dalla Figc ". E questo si sapeva. E poi: "nel giro di questa settimana tutto sarĂ pronto, compresa la commissione". Bene, questo era auspicabile, ora c'è la dichiarazione ufficiale. Ma, in generale, oggi la comunicazione è cambiata. Niente piĂą comunicati, salvo quelli ufficiali. Tutto passa attraverso "facebook". E anche l'assessore Barsanti non sfugge a questo schema. Basta andare sul suo profilo facebook.

