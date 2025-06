Lucca turista americana derubata in centro | trovato e denunciato lo scippatore

Lucca si conferma meta di grande attrattiva, ma anche teatro di episodi imprevisti. Martedì mattina, una turista americana è stata vittima di uno scippo in piazza San Michele: un uomo in bicicletta le ha sottratto la borsa, sparendo tra le vie del centro. Fortunatamente, grazie all’intervento rapido delle forze dell’ordine e alle immagini delle telecamere, lo scippatore è stato individuato e denunciato. La sicurezza torna protagonista nel cuore della città, garantendo tranquillità a residenti e visitatori.

Lucca, 24 giugno 2025 – Uno scippo in pieno centro a Lucca: vittima una turista americana, che martedì mattina di buon’ora stava passeggiando in piazza San Michele quando un uomo in sella a una bicicletta nera le si è avvicinato e le ha preso la borsa. L’uomo è poi scappato per le vie del centro; dalle immagini delle telecamere si vede anche un tentativo di inseguimento da parte di due uomini. La polizia è stata subito avvertita e dopo poco è stato possibile individuare il colpevole grazie alla visione dei filmati delle telecamere. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno messo in atto una attività di indagine e ricerca che ha permesso di individuare in pochissimo tempo non solo l’identità ma anche la residenza del presunto autore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca, turista americana derubata in centro: trovato e denunciato lo scippatore

In questa notizia si parla di: lucca - centro - turista - americana

Firenze, scippo nella notte: tassista eroe insegue il ladro tra le vie del centro e restituisce la borsa alla turista in lacrime - La notte scorsa a Firenze, un tassista è diventato un eroe inseguendo e bloccando un ladro che aveva appena scippato una turista.

Lucca, turista americana derubata in centro: trovato e denunciato lo scippatore; Ruba una borsa ad una turista in centro a Lucca: 61enne denunciato; Lucca, denunciato dopo lo scippo in piazza San Michele.

Lucca, turista americana derubata in centro: trovato e denunciato lo scippatore - Lucca, 24 giugno 2025 – Uno scippo in pieno centro a Lucca: vittima una turista americana, che martedì mattina di buon’ora stava passeggiando in piazza San Michele quando un uomo in sella a una ... Da lanazione.it

Dustin Hoffman come un turista a Lucca: passeggiata in centro - Lucca, 17 marzo 2024 – Una domenica in città come un comune turista. lanazione.it scrive