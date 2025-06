Lucca Summer Festival Giani | Occasione di sviluppo del territorio

Il Lucca Summer Festival rappresenta un punto di incontro tra musica, cultura e sviluppo economico, consacrando Lucca come una delle capitali europee dell’intrattenimento. Con artisti internazionali e un pubblico internazionale, l’evento accende i riflettori sulla città, portando benefici tangibili al territorio. L’edizione 2025 si conferma un’opportunità unica di valorizzazione e di crescita, rafforzando il ruolo di Lucca come epicentro culturale e turistico di eccellenza.

“Il Lucca Summer Festival appartiene ormai alla tradizione musicale della città di Lucca e della Toscana. Si tratta di un evento importante con artisti internazionali, rockstar ed esponenti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. È un volano di sviluppo che fa del capoluogo lucchese una delle capitali europee della musica. L’ edizione 2025 non fa eccezione. È destinata ad essere, come sempre, un’occasione di valorizzazione e di sviluppo in chiave culturale e turistica”. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, saluta con queste parole la 26a edizione del Lucca Summer Festival in programma dal 28 giugno al 28 luglio e che dal 1999 porta la grande musica internazionale nel cuore di Lucca (in tanti anni solo due volte la rassegna non si è svolta a causa del covid, ndr). 🔗 Leggi su Lanazione.it