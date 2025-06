Lucca Mercanti | Carcere San Giorgio in condizioni inaccettabili

Il carcere San Giorgio di Lucca versa in condizioni gravi e inaccettabili, tra carenze igieniche e sovraffollamento. La situazione, denunciata dalla consigliera regionale Valentina Mercanti, richiede interventi immediati per garantire dignità e diritti umani ai detenuti. È ora di mettere al centro l’umanità e la sicurezza, perché nessuno può accettare che queste condizioni perdurino senza risposte concrete.

Lucca, 24 giugno 2025 – “Le condizioni del carcere San Giorgio di Lucca sono vergognose: carenza igienica, spazi comuni inagibili, e 76 detenuti stipati in una struttura pensata per 63. È inaccettabile”. A dirlo è Valentina Mercanti, consigliera regionale eletta a Lucca, commentando i dati diffusi dall’associazione Luca Coscioni sulla base delle ispezioni dell’Asl Toscana Nord Ovest nel biennio 2023–2024. “Il governo, ormai alla guida del paese da quasi tre anni, non fa che ripetere gli slogan su legge e ordine - continua Mercanti - ma se lo stato delle carceri riflette quello della nostra democrazia, allora siamo in caduta libera”. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Lucca, Mercanti: “Carcere San Giorgio in condizioni inaccettabili”

