Lucca e le sue Mura internazionali l’architetto svedese e il mix di emozioni della ‘passeggiata’

Lucca, con le sue antiche mura che avvolgono il centro storico, è un gioiello di storia e architettura. La "Passeggiata" sulle mura, spesso considerata un’oasi urbana, potrebbe invece perdere il suo spirito se non preservata come spazio pubblico autentico. Alexis Pontvik, architetto svedese e studioso di urbanistica, ci invita a riflettere sul valore sociale e culturale di questo patrimonio unico, sottolineando come il suo utilizzo possa fare la differenza tra mera conservazione e vivace condivisione.

Lucca, 24 giugno 2025 – La Passeggiata delle Mura Urbane a Lucca? Il suo uso rischia di non essere lo spazio pubblico che dovrebbe essere: ecco le riflessioni di Alexis Pontvik di Stoccolma, architetto e professore emerito in urbanistica nonché Membro della Accademia Reale di Belle Arti, che dopo aver vissuto per dieci anni sulla Riviera di Ponente, si è trasferito a Lucca nel dicembre scorso. "L'unicità delle Mura è insita nel loro uso – scrive – non solo come monumento storico. Sono state un parco pubblico, fonte di piacere e benessere per i lucchesi fin dal primo quarto del XIX secolo, quando divennero un lungomare pubblico.

