Lucca si trasforma ancora una volta nella cornice di un grande evento cinematografico. Ieri, nel cuore della città, si sono svolte le ultime riprese del film internazionale di Peter Greenaway, un progetto che promette di lasciare il segno nel mondo del cinema. Con un cast stellare e un’ambientazione da sogno, la città si prepara a diventare protagonista di un grande capolavoro: l’attesa per l’uscita è sempre più emozionante.

Lucca, 24 giugno 2025 – Si sono svolti nella giornata di lunedì 23 giugno, nel cuore del centro storico di Lucca, i pick up shoots del film internazionale diretto da Peter Greenaway, ovvero le riprese finali a seguito del montaggio necessarie nella fase di post-produzione per completare la pellicola, in vista della sua uscita nelle sale. Ad impreziosire il progetto il cast stellare del film, tra cui i premi Oscar Dustin Hoffman ed Helen Hunt, protagonisti insieme a Sofia Boutella, Giacomo Gianniotti, Jonno Davies e Laura Morante. Ottima, anche in questa fase conclusiva, la sinergia tra l’amministrazione comunale e la produzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca e il grande cinema: ieri le ultime riprese del film di Greenaway

