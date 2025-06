Lucca al Napoli spunta una chiamata di Manna | ecco cosa ha detto all’Udinese

Il Napoli non smette di sorprenderci: tra trattative internazionali e colpi a sorpresa, il club azzurro cerca il centravanti ideale per rafforzare il sistema di Conte. L’ultima novità riguarda una chiamata dalla Lucchese, con Manna che svela dettagli esclusivi sulle mosse di mercato. La strategia del Napoli si fa sempre più audace, puntando a consolidare la rosa e conquistare nuovi traguardi. E ora, scopriamo cosa ha detto Manna sull’obiettivo offensivo dei partenopei.

Gli azzurri continuano a cercare un centravanti che possa giovare al sistema di Conte: il bomber italiano ora può arrivare Il Napoli non si ferma più. Dopo l’annuncio bomba dell’arrivo di Kevin De Bruyne e l’ufficializzazione del giovane talento Marianucci, in casa azzurra si respira un’aria completamente diversa rispetto al mercato invernale. Anche il reparto offensivo è entrato nel mirino della dirigenza. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nella serata di ieri ci sarebbe stata una telefonata tra Giovanni Manna e l’Udinese. Oggetto del dialogo? Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 che nell’ultima stagione ha fatto parlare di sé per le sue prestazioni in Friuli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it