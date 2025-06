Luca Canfora il costumista del film Parthenope potrebbe essere stato ucciso

Una tragica svolta scuote le indagini sulla morte di Luca Canfora, il talentuoso costumista del film Parthenope. Potrebbe non essersi trattato di un incidente, ma di un omicidio premeditato, con una prima aggressione e poi la caduta dalla scogliera. La Procura di Napoli, guidata dal pm Silvio Pavia e con le indagini della Squadra Mobile, sta seguendo questa inquietante pista, aperta a ogni possibile sviluppo.

Potrebbe essere stato prima aggredito e poi spinto giù dalla scogliera Luca Canfora, il costumista del film Parthenope morto a Capri durante le riprese del film del premio Oscar Paolo Sorrentino. È questa la nuova ipotesi sulla quale lavora la Procura di Napoli (pm Silvio Pavia, indagini della Squadra Mobile). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Luca Canfora, il costumista del film Parthenope potrebbe essere stato ucciso

In questa notizia si parla di: film - luca - canfora - costumista

Luca Canfora, spunta l'ipotesi di omicidio per il costumista di Paolo Sorrentino - Luca Canfora, rinomato costumista impegnato nelle riprese di Paolo Sorrentino a Capri, ha sorpreso tutti con un'ipotesi inquietante: potrebbe essere stato vittima di un omicidio.

Canfora fu trovato morto nelle acque di Capri il 1 settembre 2023, mentre era impegnato nelle riprese del film "Parthenope" di Paolo Sorrentino. Spetterà alla magistratura capire se i risultati dell'autopsia bis sul corpo del costumista possano davvero spingere Vai su Facebook

Luca Canfora, il costumista del film Parthenope potrebbe essere stato ucciso - Il corpo del costumista era stato trovato senza vita nelle acque di Capri durante le riprese di Parthenope, l'ultimo film del regista Paolo Sorrentino. Lo riporta tg24.sky.it

Luca Canfora, per il costumista di Paolo Sorrentino scatta l'ipotesi di omicidio - Nuovi dettagli sarebbero emersi sulla morte di Luca Canfora, il costumista di Paolo Sorrentino, morto in circostante sospette nel settembre del 2023 ... Come scrive msn.com