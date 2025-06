L’outfit di Taylor Swift a New York nascondevano easter egg per Travis Kelce ed era tutto nei dettagli

trasformare ogni dettaglio in un messaggio nascosto. L’outfit di Taylor Swift a New York non era solo moda, ma un vero e proprio puzzle di easter egg dedicato a Travis Kelce, rivelando segreti e messaggi che solo i fan più attenti sapranno decifrare. E così, tra stile e strategia, la pop star dimostra ancora una volta come ogni scelta possa raccontare una storia intrigante.

New York, estate, un venerdì sera qualunque? Non proprio, se tra le vie illuminate di Manhattan compaiono Taylor Swift e Travis Kelce, affiatati e più complici che mai. I due si sono concessi una cena a sorpresa in uno dei ristoranti più chiacchierati della città, ma ciò che ha catturato l’attenzione dei fan – oltre al loro look coordinato in celeste e bianco – sono stati i piccoli indizi disseminati dalla cantante che, come sempre, sa come alimentare l’immaginazione dei suoi swifties. Taylor Swift e la sua collana a forma di cuore in opale è un piccolo tributo a Travis Kelce. Per l’occasione, Taylor ha scelto un outfit che riecheggia le atmosfere del suo periodo 1989: top bustier azzurro firmato Reformation, minigonna bianca di Miu Miu e tacchi vertiginosi ton sur ton. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’outfit di Taylor Swift a New York nascondevano easter egg per Travis Kelce (ed era tutto nei dettagli)

In questa notizia si parla di: taylor - swift - newyork - travis

Taylor Swift e Travis Kelce sposati in segreto? Il dettaglio che fa impazzire i fan - un segreto matrimonio, un passo intimo che ha lasciato i fan senza parole. La loro love story continua a surpriscerci, e ora tutti chiedono: sarà davvero arrivato il grande giorno?

| Nuovo video di Taylor Swift e Travis Kelce che escono a cena ieri sera a New York. Vai su X

Travis Kelce parla sempre di Taylor Swift con amore e orgoglio, cosa che manifesta anche con il linguaggio del corpo. Vai su Facebook

Travis Kelce e Taylor Swift intrecciano cuori e carriere in una serata scintillante a New York.; Taylor Swift risveglia i sogni e i cuori di un fan durante una magica serata a New York con Travis Kelce.; Dopo un 2024 stellare, Taylor Swift e Travis Kelce si godono un date a New York.

Il look corset style di Taylor Swift a New York è 1989 coded - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. msn.com scrive

Taylor Swift per l’uscita a New York con Travis Kelce indossa un outift 1989 (Taylor’s Version) coded - Taylor Swift e Travis Kelce: un’uscita di stile con Blake Lively e Ryan Reynolds a New York Per l’occasione, Taylor Swift ha indossato un outfit che sembrava rendere omaggio alla sua iconica ... Come scrive msn.com