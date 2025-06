Louise Courvoisier regista di Tutto in un'estate! | Il mio film nella campagna dove sono cresciuta

Louise Courvoisier, regista di "Tutto in un’estate!", trasporta sul grande schermo la sua campagna d’origine con autenticità e sincerità. Il suo film, girato nel raggio di 20 chilometri tra vicini e famiglia, riflette un’atmosfera genuina e intima, lontana da artifici. La sua dichiarazione "Non volevo imbrogliare" riassume perfettamente il cuore del progetto, una testimonianza di onestà che conquista lo spettatore fin dal primo sguardo.

«N on volevo imbrogliare». Lo ripete spesso Louise Courvoisier durante l’intervista. La professione di onestà parte dal titolo: Vingt dieux (da noi il film esce come Tutto in un’estate! il 26 giugno ), è un’esclamazione tipica delle campagne del Giuria, la regione in cui la regista è cresciuta. Nei titoli di coda non compare un solo attore protagonista, «il film l’ho girato in un raggio di 20 chilometri, coi miei vicini e con la mia famiglia» spiega Courvoisier che, dopo il passaggio del film a Cannes 2024, si è portata a casa due César: quello per la miglior attrice esordiente è andato a Maïwène Barthélemy, di professione allevatrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it