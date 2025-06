Lotta al gioco clandestino | 12 centri scoperti e 14 denunce in un anno e mezzo

La lotta al gioco clandestino si intensifica: in un anno e mezzo, la Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto 12 centri illegali e denunciato 14 persone, sottolineando l’impegno costante nella tutela del gioco lecito e della legalità. Questi risultati evidenziano quanto sia cruciale proseguire sulla strada della repressione delle attività illecite, per garantire un ambiente sicuro e trasparente per tutti i cittadini.

Dodici centri di raccolta scommesse clandestine scoperti e 14 persone denunciate: è questo il bilancio dell’attività della Guardia di Finanza di Caserta nel contrasto al gioco illegale nel periodo compreso tra il 2024 e i primi cinque mesi del 2025. I dati sono stati diffusi in occasione del 251°. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Lotta al gioco clandestino: 12 centri scoperti e 14 denunce in un anno e mezzo

