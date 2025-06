Lotta ai parcheggiatori abusivi nelle piazze e sulle vie dello shopping | 3 denunce

Per garantire sicurezza e rispetto delle regole, le autorità hanno intensificato i controlli, denunciando tre persone per il fenomeno dilagante dei parcheggiatori abusivi. Questa azione si inserisce in un più ampio impegno volto a tutelare cittadini e visitatori nelle zone più battute dello shopping e nelle piazze centrali, assicurando che il diritto alla mobilità avvenga senza timore o inganno. La lotta continua, perché una città più sicura è possibile solo con la collaborazione di tutti.

Prosegue il contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle aree sensibili della città. I controlli hanno interessato non solo le vie dello shopping, ma Piazza Amendola e altri luoghi, per proteggere i cittadini, in particolare gli anziani, che sono spesso costretti a pagare somme di.

