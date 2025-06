Lotito Vocalelli tuona | Questo modo di comunicare non va bene Alla Roma continuano a chiedere di fare degli sforzi qui invece…

Nel mondo del calcio, le parole possono accendere o spegnere i confronti tra tifoserie e dirigenti. Questa volta, è Alessandro Vocalelli a prendere posizione con forza sulle dichiarazioni di Claudio Lotito, sottolineando come il suo modo di comunicare non sia accettabile, specialmente in un clima già teso tra Lazio e Roma. Le parole di Vocalelli rappresentano un richiamo all’importanza di un dialogo più rispettoso e costruttivo, per tornare a parlare di passione e fair play.

Nel contenitore pomeridiano "Radio Radio lo Sport" in onda sulle frequenze di "Radio Radio", si è subito partato delle dichiarazioni al quotidiano "Il Messaggero" del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che non sono piaciute affatto al giornalista romano Alessandro Vocalelli. Vocalelli, le sue parole a Radio Radio "Non ho più parole, mi sto anch'io per .

