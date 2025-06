Lotito | Avete visto cosa ha fatto Conte a Napoli? Ho preso Sarri per far rendere tutti Non serve comprare

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio sta facendo discutere gli appassionati di calcio. Come ha sottolineato Claudio Lotito, la scelta di Richiamare Sarri nasce da motivazioni di affetto più che da strategie di mercato, con l’obiettivo di valorizzare i talenti interni e puntare su un progetto a lungo termine. Questa decisione dimostra che a volte, la reale forza di una squadra risiede nella coesione e nel talento già presente, piuttosto che negli acquisti costosi.

Il Messaggero riporta quest’oggi sulla propria edizione cartacea alcune dichiarazioni di Claudio Lotito, presidente della Lazio. I biancocelesti hanno deciso di riprendere come guida tecnica Maurizio Sarri, che in diverse occasioni ha ribadito come la scelta di tornare a Roma sia stata dettata più dall’affetto che dal senso tecnico, poiché un secondo posto (del 202223, dietro al Napoli) sarà difficilmente ripetibile o difendibile. Inoltre, ha anche ammesso che si sarebbe preso sicuramente le stesse frustrazioni nei litigi col presidente proprio sul mercato, dove Lotito vuole intervenire in modo centellinato e preciso, piazzando innanzitutto gli esuberi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lotito: «Avete visto cosa ha fatto Conte a Napoli? Ho preso Sarri per far rendere tutti. Non serve comprare»

In questa notizia si parla di: napoli - lotito - preso - sarri

Ferguson e Beukema nel mirino del Napoli: il Bologna ha preso una decisione per l’estate - Il Napoli punta con decisione su Ferguson e Beukema per rafforzare la squadra nell'estate imminente. Mentre si esplorano diverse opzioni di mercato, i due calciatori sono stati individuati come potenziali acquisti strategici.

Per Sarri Raspadori è il 9 ideale ma il Napoli chiede 35 milioni: tutte le ultime sulla trattativa! https://lazionews.eu/calciomercato/raspadori-lazio-napoli-calciomercato-aggiornamenti-22-giugno/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Raspadori #Sarri #N Vai su X

Con Giampiero Magno ed Arianna Michettoni.... intervento di Lorenzo Beccarisi...non mancate...#sslazio #Fabiani #lotito #sarri #tifosilazio. Vai su Facebook

Lotito: «Avete visto cosa ha fatto Conte a Napoli? Ho preso Sarri per far rendere tutti. Non serve comprare; Lotito: “Non abbiamo l’esigenza di fare acquisti. Sarri? Valuterà i giocatori in ritiro”; Lazio, Lotito: Ho preso Sarri per far rendere tutti al massimo. Più che comprare abbiamo degli esuberi.

Lotito: “Ora non c’è alcun bisogno di comprare, ma di vendere. Sarri valuterà, abbiamo giocatori fortissimi” - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ostenta ottimismo e fiducia per il futuro del club, sia sportivamente che economicamente parlando. Scrive msn.com

Lazio, Lotito sull'indice di liquidità: "Basta versare il denaro, ma ho preso Sarri per..." - In una intervista a Il Messaggero Claudio Lotito tra i vari argomenti torna a parlare di indice di liquidità, ammettendo come al ... Segnala noibiancocelesti.com