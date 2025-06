L’Ostiamare Juniores premiata in Campidoglio De Rossi | Ostia ambisca a essere la terza squadra di Roma

L’Ostiamare Juniores, campione nazionale e orgoglio di Ostia, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento in Campidoglio. La squadra, desiderosa di affermarsi come terza forza di Roma, è stata celebrata dal sindaco Gualtieri e dalle autorità cittadine per i successi sportivi e il talento dimostrato. Un momento di grande emozione e orgoglio che testimonia come il calcio possa unire e ispira le nuove generazioni. La passione continua a spingere avanti questa giovane squadra verso nuovi traguardi.

Roma, 24 giugno 2025 – I ragazzi della juniores dell’Ostiamare vincitori del campionato nazionale, conquistato lo scorso 14 giugno (leggi qui), sono stati premiati oggi in Campidoglio dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dall’assessore al Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato, insieme alla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e dal presidente del X Municipio Mario Falconi. Ad accompagnare i ragazzi anche il presidente Daniele De Rossi. “Quando abbiamo presentato con De Rossi il rilancio dell’Ostiamare sapevamo che sarebbe stato ricco di soddisfazioni – afferma il sindaco Gualtieri – ci teniamo che una squadra di Roma abbia successo ed è bello ci sia più attenzione anche su questi campionati, non solo sulla Serie A. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

