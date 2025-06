L'ospedale Maggiore di Lodi è stato multato | Scarsa igiene in cucina

L’ospedale Maggiore di Lodi si trova al centro di polemiche dopo la multa di mille euro per scarsa igiene in cucina. Un episodio che mette in discussione la qualità dei servizi e la sicurezza dei pazienti. Ma chi deve realmente rispondere di questa mancanza? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le implicazioni di questa vicenda, che solleva importanti questioni sulla gestione delle strutture sanitarie. Continua a leggere.

L'ospedale Maggiore di Lodi è stato multato per scarsa igiene nella cucina. Ha pagato una sanzione di mille euro, ma per l'Asst di Lodi a pagare deve essere la società che gestisce le pulizie nella struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lodi - ospedale - maggiore - stato

Israele uccide il capo di Stato maggiore iraniano Mousavi. Teheran colpisce un ospedale, Netanyahu minaccia Khamenei - Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono livelli critici, con azioni militari e minacce che scuotono la regione.

L’ospedale Maggiore di Lodi è stato multato: “Scarsa igiene in cucina”; Colpito dai bancali, un altro infortunio sul lavoro; Va al cimitero di Lodi a pregare per i suoi cari defunti e viene spintonato e rapinato.

L’ospedale Maggiore di Lodi è stato multato: “Scarsa igiene in cucina” - Ha pagato una sanzione di mille euro, ma per l’Asst di Lodi a pagare deve essere la società che gestisce le pulizie nella ... Lo riporta fanpage.it

Scarsa igiene nella cucina dell’ospedale, è multa - I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni (Nas) si presentano all’ospedale Maggiore di Lodi, insieme a tecnici di Ats, elevano un ... Come scrive msn.com