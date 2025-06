Los Angeles FC-Flamengo | formazioni dove vederla in tv e streaming

Se sei un appassionato di calcio internazionale, non puoi perderti la sfida tra Los Angeles FC e Flamengo, valida per la terza giornata del girone B del Mondiale per Club FIFA. Scopri le formazioni, dove vederla in TV e streaming, e preparati a vivere un match ricco di emozioni. Ecco tutto quello che devi sapere per seguire ogni istante di questa avvincente sfida.

Los Angeles FC-Flamengo, terza giornata gruppo B, fase a gironi del Mondiale per Club FIFA. Los Angeles FC e Flamengo scendono in campo nella. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

