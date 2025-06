L'orsetta Nina cresce e gioca | il video mentre scopre la sua nuova casa

L’orsetta Nina, simbolo di rinascita e speranza, cresce e gioca nella sua nuova casa nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Trovata senza madre lo scorso maggio a Pizzone, Nina sta seguendo un percorso di recupero e preparazione al reinserimento in natura, grazie all’esperienza di esperti europei e nordamericani. Una storia emozionante di cura e rinascita che ci ricorda l’importanza della tutela della fauna selvatica. Continua a leggere.

