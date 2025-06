Loro vietano la verità! Noi la mostriamo Così la tv russa fa pubblicità per le strade di Bologna

Loro vietano la verità, noi la mostriamo. È questa la sfida che RT, il canale televisivo finanziato dal Cremlino, ha deciso di affrontare con una nuova campagna pubblicitaria nelle strade di Bologna, Roma e Milano. Manifesti strategici per portare alla luce prospettive alternative e stimolare il dibattito pubblico. Ma qual è il vero messaggio dietro questa presenza invasiva? La risposta si scopre solo andando oltre le apparenze.

