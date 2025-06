L' oro è in calo il prezzo spot scende a 3.322 dollari

L’oro 232 registra un calo significativo, con il prezzo spot che scende a 3.322 dollari l’oncia, segnando un ribasso dell’1,36%. Le quotazioni sui mercati asiatici sono frenate dall’attenuarsi delle tensioni tra Israele e Iran, e dalla possibilità di una tregua. Un quadro che suggerisce una fase di stabilizzazione, ma anche di attenzione per gli investitori: come evolveranno i prossimi movimenti?

Sono in calo le quotazioni dell'oro sui mercati asiatici dopo l'allentamento della tensione tra Israele e Iran e con la prospettiva di una tregua. Il prezzo spot arretra dell'1,36% portandosi a 3.322 dollari l'oncia. Il contratto su agosto perde l'1,61% a 3.340 dollari.

