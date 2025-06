Lorenzo Pullara il busker genovese che canta le contraddizioni sociali | L' arte di strada è resistenza

Lorenzo Pullara, il busker genovese che trasuda passione e autenticità, conquista i cuori con le sue melodie di strada. A soli 28 anni, con il suo primo singolo "Contratti stagionali", affronta temi profondi come salute mentale e precarietà, portando in scena l’arte di strada come forma di resistenza e riflessione sociale. La sua voce, sincera e coinvolgente, ci invita a riscoprire le contraddizioni della società attraverso un canto che nasce di pancia e arriva dritto all’anima.

Canta per strada, ma con una voce che va dritta al cuore. Lorenzo Pullara, 28 anni, è un busker genovese d'adozione e nelle scorse settimane ha pubblicato "Contratti stagionali", il suo primo singolo. Un brano che, come dice lui stesso, "nasce di pancia", unendo salute mentale, precarietà.

