L'opposizione è riuscita a far parlare delle proprie divisioni nel momento peggiore per Meloni | non era facile

L'opposizione 232 ha trovato il modo di mettere in cattiva luce le proprie divisioni proprio quando meno se lo potevano permettere, dando vita a un autogol clamoroso. In un momento delicato per il governo Meloni, si sono sfaldati su un dettaglio marginale, dimostrando come le polemiche interne possano diventare il loro peggior nemico. Un episodio che, più che una vittoria, appare come un piccolo capolavoro di autolesionismo politico. Continua a leggere...

L'incredibile autogol delle opposizioni nel momento forse più complesso per il governo di Giorgia Meloni: si spaccano su un passaggio (sostanzialmente inutile) che non riguardava neanche l'oggetto principale della discussione. Un piccolo capolavoro di autolesionismo.

Meloni sbugiarda Elly e Conte in Aula tra le carnevalate dell’opposizione - Durante un acceso question time alla Camera, la premier Meloni ha smentito Elly Schlein e Giuseppe Conte, difendendo con fermezza le sue posizioni su energia e Green Deal.

Hanno tentato una spallata al governo Meloni e per l'ennesima volta si sono slogati la spalla, di questo si tratta. La spallata non è riuscita, nonostante tentativi anche molto sgradevoli: hanno sciacallato sui bambini morti a Gaza e durante la manifestazione in p - facebook.com Vai su Facebook

L'intervento di Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue | La premier: «Uso delle basi italiane solo se autorizzate dal Parlamento». Polemica sulla mozione M5S sul gas russo: «Non escluse collaborazioni», Pd e Avs verso il no.

Meloni assiste allo spappolamento delle opposizioni - Che cosa si è detto e che cosa è emerso durante le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento prima del Consiglio europeo. Segnala startmag.it