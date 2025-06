Longari ribadisce | Inter pensa a cambiare in attacco! Taremi una mossa

Gianluigi Longari analizza il mercato dell’Inter, focalizzandosi sulla possibile cessione di Mehdi Taremi in estate. La strategia dei nerazzurri potrebbe rivoluzionare l’attacco, aprendo nuove prospettive e scenari per la squadra. È un momento cruciale, dove ogni decisione potrebbe influenzare il futuro della rosa e le ambizioni stagionali. Restate sintonizzati, perché le prossime settimane potrebbero portare grandi novità…

Gianluigi Longari ha fatto il punto della situazione sul tema del mercato dell'Inter, ponendo l'accento sulla possibile cessione di Mehdi Taremi in estate. PICCOLA RIVOLUZIONE – A tenere banco in casa Inter è la questione spinosa legata al futuro di Mehdi Taremi. Il calciatore iraniano vede il suo futuro in nerazzurro in bilico, con la dirigenza nerazzurra che starebbe pensando alla strategia più adeguata per riuscire a cederlo in estate. Sul punto si è così espresso il giornalista Gianluigi Longari dalle colonne di Sportitalia: «Cambiamenti in attacco sono in vista anche per l'Inter. Proseguono di pari passo, i dialoghi in chiave nerazzurra.