Lombardia stremata da caldo e afa | giovedì tremendo da bollino rosso a Brescia e arancione a Milano Quando il picco

Lombardia alle prese con un’ondata di caldo senza precedenti: tra temperature record e livelli di allerta che raggiungono il massimo, il rischio per la salute è concreto. Brescia si trova sotto il bollino rosso, mentre Milano deve affrontare l’arancione. Un vero e proprio fronte di emergenza che richiede attenzione e rapidità di intervento. Ma qual è il momento di maggiore intensità di questa ondata di calore? Scopriamolo insieme.

Milano, 24 giugno 2025 – Salgono ancora le temperature in Italia. Giovedì sarà bollino rosso (livello di allerta 3, il più alto, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute) su 6 città compresa Brescia. Non andrà meglio sul resto della regione, perché sarà bollino arancione (livello di allerta 2) a Milano. Il dato quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore elaborato dal ministero della Salute con i dati di 27 città e previsioni a 24, 48 e 72 ore. Preludio al giovedì 'super afoso' domani, quando è previsto bollino arancione in 13 città. ALLERTA CALDO MILANO, 14 GIUGNO 2025, ANSADAVIDE CANELLA Le previsioni di Arpa Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lombardia stremata da caldo e afa: giovedì tremendo da bollino rosso a Brescia e arancione a Milano. Quando il picco

