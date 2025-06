L’olio d’oliva fa ingrassare? Stimola la formazione del grasso | il nuovo studio e l’analisi dell’esperto

L’olio d’oliva, simbolo della dieta mediterranea e fonte di grassi sani, viene spesso accusato di favorire l’aumento di peso. Tuttavia, un nuovo studio pubblicato su Cell Reports rivela che l’acido oleico, componente principale dell’olio d’oliva, potrebbe anche stimolare la formazione di nuove cellule adipose. I ricercatori hanno analizzato questa duplice azione, sfatando alcuni miti e aprendo nuovi orizzonti sulla sua reale influenza sul nostro organismo.

L’ olio d’oliva, il re della dieta mediterranea e dei grassi buoni, si deve difendere dall’accusa di poter favorire l’obesità. Lo afferma un nuovo studio pubblicato su Cell Reports che mette in evidenza l’azione dell’acido oleico, presente anche nell’olio d’oliva. In sintesi, secondo lo studio, non avrebbe solo un effetto salutare, ma a livello fisiologico stimolerebbe la formazione di nuove cellule adipose. Lo studio I ricercatori hanno analizzato l’effetto di vari acidi grassi nella dieta utilizzando cavie animali e modelli in vitro, e hanno scoperto che l’acido oleico attiva il recettore nucleare LXR? e la proteina AKT2, stimolando la formazione di cellule adipose (ipertrofia) e la proliferazione precoce dei precursori adipocitari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it