Lois Boisson non giocherà Wimbledon! Sconfitta nel primo turno delle qualificazioni dopo l’exploit al Roland Garros

Lois Boisson, la promettente stella del tennis francese, ha vissuto un inaspettato calo di forma: eliminata al primo turno delle qualificazioni di Wimbledon, appena poche settimane dopo il brillante exploit in semifinale a Roland Garros 2025. La sua ascesa fulminea nel circuito si è scontrata con una battuta d’arresto dolorosa, dimostrando quanto il percorso verso il successo possa essere imprevedibile e ricco di sorprese. Ma la giovane campionessa è pronta a risalire: la sua storia è ancora tutta da scrivere.

Missione fallita per Lois Boisson, esclusa dal tabellone principale di Wimbledon poche settimane dopo aver giocato la semifinale del Roland Garros 2025. Una situazione davvero paradossale per la grande rivelazione del recente Open di Francia, capace di raggiungere il penultimo atto del torneo parigino al debutto assoluto nel main draw di un Major grazie ad una wild card. Un exploit clamoroso per la 22enne transalpina, che ha fatto un balzo di quasi 300 posizioni nel ranking WTA diventando n.65 al mondo e numero 1 di Francia. Le iscrizioni per i Championships scadevano però subito prima del Roland Garros, quindi la nativa di Digione (che in quel momento non aveva una classifica sufficiente per entrare in tabellone) è dovuta passare dalle qualificazioni dopo non aver ricevuto una wild card dagli organizzatori inglesi. 🔗 Leggi su Oasport.it