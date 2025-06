Logistica in Lombardia | 17 miliardi all’anno ma 2mila ettari di suolo consumati in 25 anni

In Lombardia, la logistica muove un volume d'affari di 17 miliardi annui, ma a caro prezzo: in 25 anni sono stati consumati oltre 2.000 ettari di suolo. Un trend che solleva importanti interrogativi sulla sostenibilità e sul futuro del territorio. Per garantire uno sviluppo equilibrato, è fondamentale adottare strategie innovative come il riuso delle aree dismesse e strumenti di compensazione ambientale. Una sfida cruciale per il nostro territorio.

¬† Milano, 24 giugno 2025 ‚ÄstOltre 2mila ettari di suolo in Lombardia tra il 1999 ed il 2024 ‚Äėpersi‚Äô a favore dell‚Äôespansione della logistica, con un tasso medio annuo di 82 ettari. ‚ÄúPer un‚Äôevoluzione sostenibile del settore, √® cruciale migliorare la gestione dei dati, incentivare il riuso delle aree dismesse e introdurre strumenti di compensazione ambientale‚ÄĚ. Queste alcune delle riflessioni contenute nella ricerca di PoliS Lombardia sulle logistiche in regione, realizzata con il coinvolgimento di Universit√† Bocconi e Politecnico di Milano, per il Consiglio regionale. La fotografia parla di 802 magazzini in Lombardia, pari al 28,3% della superficie logistica italiana, per oltre 12 milioni di mq; 261mila gli addetti e 17miliardi all‚Äôanno di valore aggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Logistica in Lombardia: 17 miliardi all‚Äôanno ma 2mila ettari di suolo consumati in 25 anni

