Lo squalo un baby attore del film racconta | Non sono più entrato in acqua per anni dopo le riprese

A soli 6 anni, Jay Mello conquistò il grande schermo interpretando Sean Brody in "Lo Squalo" di Steven Spielberg. Questo ruolo iconico, tuttavia, lasciò un segno indelebile nella sua vita, tra ricordi vividi di animatronic spaventosi e un trauma che lo portò ad allontanarsi dall’acqua per anni. La sua storia rivela come il cinema possa trasformare e anche segnare profondamente i suoi piccoli protagonisti. Scopriamo insieme come questa esperienza ha plasmato il suo percorso.

Jay Mello recitò a 6 anni nel primo blockbuster della storia del cinema diretto da Steven Spielberg e ne rimase traumatizzato. Jay Mello aveva soltanto 6 anni quando fu scelto per interpretare Sean Brody nel film di Steven Spielberg Lo squalo, ma l'ex baby attore afferma di ricordare tutto delle riprese, spaventosi animatronic compresi. Nel blockbuster del 1975, Mello interpretò il figlio più piccolo di Martin Brody (Roy Scheider), capo della polizia dell'isola di Amity nel New England dove si verificano i terribili attacchi dello squalo bianco nel pieno della stagione estiva. I ricordi de Lo squalo raccontati da Jay Mello "Ricordo la prima volta che lo vidi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lo squalo, un baby attore del film racconta: "Non sono più entrato in acqua per anni dopo le riprese"

movieplayer.it scrive

