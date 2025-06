Lo Squalo compie 50 anni Un libro spiega perché ne abbiamo ancora paura

Un viaggio tra sogno e realtà, tra cinema e psicologia, svelando perché lo squalo, simbolo di paura e insicurezza, continua a terrorizzarci anche mezzo secolo dopo. Andrea Bini ci guida attraverso le ragioni profonde di questa inquietudine collettiva, offrendo un nuovo sguardo su un mostro che, nonostante le sue imperfezioni, rimane icona indimenticabile. Prepariamoci a scoprire perché lo squalo ha ancora tanto da insegnarci sulla paura stessa.

Roma, 24 giugno 2025 – Quando lo squalo non funziona, nasce un capolavoro. In pochi sanno, infatti, ch e il celebre pescecane meccanico di Jaws – il film cult di Steven Spielberg – non funzionava quasi mai. Eppure, proprio da quel limite tecnico nacque uno dei thriller più iconici della storia del cinema che ha compiuto 50 anni il 20 giugno 2025. A festeggiarlo sarà Andrea Bini, autore di “Jaws – Lo squalo. La forma della paura”, nonché docente esperto di cinema, mass media e cultura italiana all’American University e alla Temple University di Roma. L’occasione è “Sedotti dal brivido. Il fascino oscuro dell’horror”, l’immancabile appuntamento ideato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: squalo - anni - paura - compie

Editoria, il film Lo Squalo compie 50 anni. Un libro spiega perché ne abbiamo ancora paura - Il film "Lo Squalo" compie 50 anni, ma il suo fascino e le paure che suscita sono ancora vivi. Un libro originale svela perché, nonostante i problemi tecnici con il celebre meccanismo, nacque un capolavoro che ha segnato la storia del cinema.

Lo Squalo compie 50 anni. Un libro spiega perché ne abbiamo ancora paura Vai su Facebook

Editoria, il film Lo Squalo compie 50 anni. Un libro spiega perché ne abbiamo ancora paura; Editoria, il film Lo Squalo compie 50 anni. Un libro spiega perché ne abbiamo ancora paura; Stasera in tv Lo Squalo, il cult compie 50 anni. Una produzione tormentata e retroscena incredibili: quando Spielberg non si presentò sul set per paura.. dell'acqua.

Lo Squalo che compie 50 anni, Federico Gironi e le voci nella sua testa - I 50 anni de Lo Squalo: cosa succede quando uno che scrive di cinema si mette in testa di rivedere uno dei più grandi film di sempre, peraltro con ritardo rispetto all'anniversario giusto? comingsoon.it scrive

‘Lo squalo’ compie 50 anni: come ha rivoluzionato Hollywood, un morso alla volta - Il film di Steven Spielberg è stato il primo blockbuster estivo a sovvertire le regole del gioco, merito anche di una quasi disfatta produttiva ... Si legge su msn.com