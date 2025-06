Lo spumante dell’Etna arriva a Roma | l’espressione di uno dei comparti più dinamici e identitari del vino siciliano

Lo spumante dell’Etna arriva a Roma, portando in città le bollicine autentiche nate tra le pendici del vulcano, simbolo di eccellenza e tradizione siciliana. Mercoledì 25 giugno 2025, alle 18.30, presso Mashroom, si terrà una degustazione esclusiva organizzata dall’Associazione Spumanti dell’Etna. Un’occasione imperdibile per giornalisti, operatori e appassionati di scoprire l’eleganza e la complessità di un comparto in forte crescita e ricco di storia. La serata promette di essere un viaggio

Mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 18.30, Mashroom (via Pietro Giordani 19, Roma) ospiterà una degustazione esclusiva firmata Associazione Spumanti dell'Etna. Protagoniste saranno le bollicine metodo classico nate sulle pendici del vulcano, espressione di uno dei comparti più dinamici e identitari del vino siciliano. L'appuntamento è rivolto a giornalisti, operatori del settore e winelover. Offrirà l'occasione di esplorare l'eleganza, la verticalità e il carattere unico degli spumanti etnei, autentica sintesi di un territorio estremo e generoso. Lo spumante dell'Etna arriva a Roma. Il presidente dell'Associazione, Francesco Chittari, commenta: «Portare gli Spumanti dell'Etna nella Città Eterna, in un luogo vivace e votato all'eccellenza enogastronomica come Mashroom, è per noi una scelta consapevole.

