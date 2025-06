Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 93,2 punti

L'attenzione degli investitori si concentra sul calo dello spread tra BTP italiani e Bund tedeschi, che apre a 932 punti, riflettendo una limatura di tensione sui mercati. Il differenziale si riduce rispetto alla chiusura precedente, mentre i rendimenti si muovono in direzioni opposte: il rendimento italiano scende al 3,44%, mentre quello tedesco sale al 2,5%. Un segnale importante per il panorama finanziario europeo, che potrebbe indicare una fase di stabilizzazione o di nuovi scenari da interpretare.

Apertura in calo a 93,21 punti per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 97,4 segnati in chiusura nella vigilia. Il rendimento annuo italiano cede 4 punti al 3,44% e quello tedesco sale di 0,5 punti al 2,5%.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo sotto i 100 punti - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi inizia la giornata in calo, scendendo sotto la soglia dei 100 punti, con un valore di 97,9 punti rispetto ai 101,6 punti della chiusura precedente.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 95 punti. Il rendimento annuo italiano guadagna 7,9 punti al 3,48% #ANSA Vai su X

Nella prima giornata di collocamento gli ordini di Bpt Italia hanno superato i 3 miliardi di euro, lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi ha chiuso sotto quota 100 punti, la #Borsa di Milano ha superato i 40mila punti Vai su Facebook

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 97,8 punti - Chiude in calo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 97,8 punti, contro i 98,5 registrati in apertura e i 100 punti segnati in chiusura nella vigilia. Riporta ansa.it