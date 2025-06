Lo Skating Academy Pisa brilla ai Giochi Nazionali Skate Italia di Fanano

Lo Skating Academy Pisa ha conquistato il palcoscenico nazionale ai Giochi di Fanano, portando a casa medaglie e applausi. La loro performance brillante ha dimostrato come il talento pisano possa brillare anche in ambito sportivo, ispirando giovani pattinatori e consolidando la reputazione della nostra città nel mondo dello skate. Questa vittoria non è solo un traguardo, ma l’inizio di un percorso ricco di successi e passione per tutti gli appassionati.

Pisa, 24 giugno 2025 – Si è conclusa sabato 22 giugno, tra applausi e grande partecipazione, l’edizione 2025 dei Giochi Nazionali Skate Italia, svoltasi a Fanano (Modena). La manifestazione ha richiamato oltre 600 giovani pattinatori provenienti da tutta Italia, comprese le isole, trasformando il borgo emiliano in un palcoscenico di entusiasmo, talento e sportivitĂ . Tra i protagonisti anche lo Skating Academy Pisa, con una rappresentativa composta da Alessia Sbrana, Emma Salmeri, Alessandro Spagnuolo, Ezra Gemmi e Michele Terreni. Per tutti e cinque si è trattato della prima esperienza in ambito nazionale, un passaggio significativo nel loro percorso sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo Skating Academy Pisa brilla ai Giochi Nazionali Skate Italia di Fanano

In questa notizia si parla di: pisa - italia - skating - academy

Giro d’Italia, cronometro Lucca-Pisa: sosta, parcheggi e zone off limits - In occasione della tappa del Giro d’Italia “Lucca-Pisa ITT” del 20 maggio, il Comune di Pisa ha redatto un vademecum per cittadini, pendolari e visitatori.

Vittoria Concilio, Ginevra Arrigucci, Luna Vannucci, Chiara Iannarella e Fiore Monterisi, atlete della Ritmica Campomarte Firenze sono le nuove campionesse italiane di ginnastica ritmica a squadra, bravissime! Vai su Facebook

Lo Skating Academy Pisa brilla ai Giochi Nazionali Skate Italia di Fanano; Sport, Giro d'Italia, 29 gennaio a 100 giorni dall'avvio. Evento in piazza Duomo e Torre illuminata di rosa; Oltre 125 associazioni in piazza per la Notte bianca dello sport.

Lo Skating Academy Pisa brilla ai Giochi Nazionali Skate Italia di Fanano - Pisa, 24 giugno 2025 – Si è conclusa sabato 22 giugno, tra applausi e grande partecipazione, l’edizione 2025 dei Giochi Nazionali Skate Italia, svoltasi a Fanano (Modena). Come scrive lanazione.it

Skating Academy Pisa. Ecco i campioni d’Italia - Grande successo per la squadra pisana guidata da Veronica Micheletti al Diciottesimo Memorial ... Riporta lanazione.it