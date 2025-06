Lo Monaco senza senso | Inter scelta di emergenza e non analizzata

Pietro Lo Monaco, figura di rilievo nel calcio italiano, non ha esitato a criticare l'ultima scelta dell'Inter: l'indecisione e la superficialità dietro la nomina di Cristian Chivu come nuovo allenatore. La sua analisi svela come questa decisione, apparentemente d'emergenza, sembri priva di una reale analisi strategica. Ma cosa si nasconde dietro questa mossa? Scopriamolo insieme.

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, intervenuto sul programma Maracana, ha parlato della scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu come nuovo allenatore. CRITICA – Pietro Lo Monaco, ex dirigente sportivo, non ha usato giri di parole per commentare la situazione dell’Inter dopo l’addio dell’allenatore e l’inizio di una nuova fase tecnica con Cristian Chivu in panchina. Secondo Lo Monaco, il cambio alla guida dei nerazzurri non sarebbe frutto di una strategia ponderata. Queste le sue parole: «Quando va via l’allenatore e si chiude un anno del genere, ci sono tutti i connotati di una necessità di rinnovamento. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lo Monaco senza senso: «Inter, scelta di emergenza e non analizzata»

In questa notizia si parla di: monaco - inter - scelta - senso

PSG Inter, a Monaco con la terza maglia, Gazzetta racconta : «Una scelta dei giocatori, hanno optato per…» - In vista della finale di Champions League tra PSG e Inter, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela una decisione importante: i giocatori nerazzurri scenderanno in campo indossando la loro terza maglia.

Inter-Urawa diventa... il derby degli Esposito: Seba e Pio si giocano un posto con Lautaro - I fratelli Esposito sono le alternative a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Un po’ per scelta, un po’ per mancanza di alternative, un po’ per averne una valutazion Vai su Facebook

Un big salta Inter-Urawa, UFFICIALE: tegola last minute per Chivu; NOTTE DA INCUBO: Ero a Monaco, ma provo a raccontarvi il mio dolore per l’Inter; Inter, Marotta: «Chivu non è un ripiego: sposiamo un modello nuovo come club e come proprietà.

Champions, PSG-Inter 5-0: Luis Enrique travolge Inzaghi. Finale a senso unico a Monaco - Finale a senso unico a Monaco dal blog Roma news L'articolo Champions, PSG- Segnala msn.com

Inter, il primo sorriso dopo Monaco. Segnale Lautaro, ma è un lungo predominio sterile - Un'ora e più di controllo senza tirare in porta, poi Lautaro regala una gemma ... Si legge su msn.com