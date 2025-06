ll risveglio della montagna | 100mila abitanti in più negli ultimi 5 anni La spinta da Covid e Pnrr

Il risveglio della montagna italiana è una storia di rinascita, con 100mila abitanti in più negli ultimi cinque anni, trainati dalla spinta post-Covid e dagli investimenti del PNRR. Dopo otto anni, l'ultimo rapporto Uncem rivela un cambiamento sorprendente: non sono più gli stranieri a ripopolare i borghi, ma tanti italiani desiderosi di riscoprire il valore delle proprie radici. Una nuova speranza per le nostre comunità montane che sta emergendo con forza.

Alluvione due anni dopo in Emilia Romagna: “Mancano i soldi per le strade di montagna” - Due anni dopo l'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna, le cicatrici sono ancora visibili. Nonostante gli sforzi per la ricostruzione, mancano fondi per ripristinare le strade di montagna, essenziali per collegare le comunità colpite.

Sorpresa: c'è il risveglio della montagna piemontese: 13 mila nuovi abitanti. «Ma l'isolamento resta una sfida» - Il Rapporto Montagne segnala una inversione di tendenza, ma resta il nodo dei servizi. Secondo msn.com