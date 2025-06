Livorno ora è ufficiale | Alessandro Formisano è il nuovo allenatore degli amaranto

Il Livorno, cuore antico e passione infinita, ha ufficialmente scelto il suo nuovo timoniere: Alessandro Formisano. Napoletano, giovanissimo ma già carico di entusiasmo e competenza, è pronto a portare gli amaranto verso nuove sfide in Serie C. La presentazione, avvenuta in un’atmosfera suggestiva ai Bagni Tirreno, ha dato il via a un emozionante capitolo. Ora, tutti gli occhi sono puntati sul suo primo vero banco di prova...

Livorno, 24 giugno 2025 - E' fatta, il Livorno ha finalmente un nuovo allenatore e come ormai si vociferava da tempo il suo nome è Alessandro Formisano. Napoletano, giovanissimo con i suoi 35 anni ancora da compiere è questo il profilo scelto dalla società amaranto per guidare la squadra nei mari della serie C. La presentazione si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri nella splendida cornice dei bagni Tirreno, presente ovviamente anche il presidente Joel Esciua rientrato per l'occasione da alcuni viaggi da fare. Difficile dire chi fosse più entusiasta dell'annuncio con un Esciua su di giri che si è lasciato andare a dichiarazioni importanti come "Se dovessi scommettere su chi arriverà prima in seri A fra l'U.

