Livigno sopralluogo al parcheggio olimpico del Mottolino | lavori verso il traguardo

Livigno si prepara a rinnovarsi con il nuovo parcheggio olimpico in via Marangona, un progetto che promette di migliorare la mobilità e l’esperienza di tutti. Il sopralluogo del sindaco Remo Galli, insieme ai tecnici comunali, ha confermato che i lavori sono ormai prossimi alla conclusione, segnando un passo importante verso il completamento di questa infrastruttura strategica. La cittadina si avvicina al traguardo, pronta a offrire servizi sempre più efficienti e sostenibili.

Proseguono i lavori per il nuovo parcheggio pubblico olimpico in via Marangona, a Livigno. Nella mattinata di lunedì 23 giugno il sindaco Remo Galli, accompagnato dai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere per verificare lo stato di avanzamento dell'opera, avviata circa un.

