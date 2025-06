Liverpool tutto fatto per l’acquisto record | ha giocato in Italia

Il Liverpool sta per scrivere un nuovo capitolo della sua storia con un acquisto record che ha già fatto discutere. Dopo aver militato in Italia, il giocatore si prepara a sbarcare in Premier League, dove le spese pazze sono all’ordine del giorno. Manca solo la comunicazione ufficiale, ma l’entusiasmo è alle stelle: il club si sta preparando a rinforzare ulteriormente la squadra, consolidando il suo ruolo tra i grandi del calcio mondiale.

Manca solo il comunicato ufficiale per il nuovo acquisto record messo a segno dal Liverpool. Il giocatore ha anche un passato in Italia. Se in Serie A i club italiani sono costretti a spese mirate per far quadrare i conti, decisamente diversa è la situazione in Premier League. Il campionato inglese ci ha sempre abituato a spese folli. Stavolta ad esserne stato protagonista è il Liverpool che proprio in queste ore si appresta ad abbracciare il suo nuovo acquisto. Il giocatore svolgerà oggi le visite mediche e sempre in giornata metterà la firma sul nuovo contratto. Si tratta dell’ennesimo grande colpo messo a segno dal Liverpool. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Liverpool, tutto fatto per l’acquisto record: ha giocato in Italia

