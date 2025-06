LIVE Paolini-Fernandez WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | si parte con la canadese al servizio

Il torneo WTA di Bad Homburg 2025 si accende con una sfida appassionante tra Paolini e Fernandez. La tensione sale a ogni punto, mentre le due tenniste si sfidano con grinta e determinazione. Chi si imporrà in questa battaglia di nervi e talento? Scopriamolo insieme minuto dopo minuto, perché in campo si gioca molto più che un semplice set…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Arriva la stecca con il dritto in uscita dal servizio della canadese. AD-40 Servizio e dritto a segno per la nordamericana. 40-40 Dritto lungolinea potentissimo di Fernandez. Parità . 30-40 Palla break Paolini. Splendido rovescio incrociato dell’italiana. 30-30 Scappa via il recupero di dritto della toscana. 15-30 Il nastro rende vincente il dritto di Jasmine, che chiede scusa all’avversaria. 15-15 Non passa il rovescio in avanzamento di Paolini. 0-15 In corridoio il dritto della mancina canadese. PRIMO SET 11:35 In corso il riscaldamento prepartita. 🔗 Leggi su Oasport.it