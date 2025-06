LIVE Paolini-Fernandez WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | altro sorteggio sfortunato serve una grande partita

Benvenuti alla nostra live coverage dell’incontro tra Jasmine Paolini e Leylah Fernandez nel secondo turno del WTA 250 di Bad Homburg 2025. In un match che promette emozioni e colpi di scena, le due sfidanti si contendono un passaggio ai quarti in un incontro dal destino incerto. La tennista italiana affronta una sfida complicata, ma con determinazione è pronta a scrivere il suo capitolo. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro di secondo turno del torneo WTA 250 di Bad Homburg tra Jasmine Paolini e la canadese Leylah Fernandez. Quinto confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con la nordamericana avanti per 3-1. La vincente della sfida troverà ai quarti una tra l’ucraina Svitolina e chi uscirà vincitrice dal confronto tra la brasiliana Haddad Maia e l’americana Krueger. Paolini, ventinovenne di Bagni di Lucca, cerca la prima vittoria stagionale sull’erba dopo il netto KO subito a Berlino dalla tunisina Jabeur. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Fernandez, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: altro sorteggio sfortunato, serve una grande partita

