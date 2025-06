LIVE Paolini-Fernandez 7-6 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | l’azzurra conquista un combattuto primo set

Il match tra Paolini Fernandez a Bad Homburg si infiamma: l’azzurra conquista un primo set combattuto 7-6 (8), dimostrando determinazione e talento. La partita è un vero spettacolo di strategia e cuore, con scambi mozzafiato e momenti di pura tensione. Resta aggiornato per vivere ogni punto di questa sfida emozionante, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Non perdere neanche un istante: clicca qui per seguire la diretta live!

7-6 (8) PRIMO SET PAOLINI! CHE PUNTOOOO! Chiude in bellezza Jasmine al termine dello scambio più lungo e duro del match. Palla corta, pallonetto e smash fintato per l'azzurra. 9-8 SET POINT PAOLINI! Non passa il rovescio in uscita dal servizio di Fernandez. 8-8 Disastrosa e goffa smorzata di rovescio della canadese. 8-7 Set point Fernandez. Gran difesa della nordamericana, che approfitta dell'indecisione a rete dell'avversaria. 7-7 Gran prima al centro di Jasmine. 7-6 Set point Fernandez. In corridoio il rovescio incrociato dell'azzurra. 6-6 Prima a uscire vincente della canadese.

