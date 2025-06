LIVE Paolini-Fernandez 7-6 3-2 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | prime fasi del secono set

Segui live le emozioni di Paolini Fernandez al WTA Bad Homburg 2025, con aggiornamenti in tempo reale sulle prime fasi del secondo set. La partita si infiamma tra controbreak e risposte vincenti, regalando uno spettacolo avvincente agli appassionati di tennis. Resta con noi per non perdere nemmeno un colpo di questa sfida mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Controbreak Fernandez. Con la risposta vincente di dritto la nordamericana piazza il controbreak immediato. 0-40 Tre palle del controbreak Fernandez. Risposta aggressiva e dritto vincente della canadese. 0-30 Nonostante qualche titubanza con lo smash Fernandez sigla il punto. 0-15 Doppio fallo di Jasmine. 3-1 BREAK PAOLINI! Rovescio lungolinea ben piazzato dall’azzurra, che porta a casa il break. 40-AD Palla break Paolini. Sulla riga il recupero di dritto della toscana. 40-40 Non passa il rovescio in uscita dal servizio della canadese. ParitĂ . 40-30 Servizio e dritto a segno per la nordamericana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Fernandez 7-6 3-2, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: prime fasi del secono set

