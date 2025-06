LIVE Paolini-Fernandez 4-5 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | l’azzurra serve per rimanere nel set

Segui in tempo reale l'emozionante match tra Jasmine Paolini e Fernandez al WTA Bad Homburg 2025. La tensione sale mentre le due giocatrici si sfidano con grinta e determinazione, ogni punto potrebbe essere quello decisivo. Resta con noi per aggiornamenti continui e scopri come si evolverĂ questa battaglia sul campo, dove ogni smash e ogni scambio contano per la conquista del set. Non perdere neanche un attimo di questa emozionante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Game Fernandez. Se ne va il dritto di Paolini, che dopo il cambio di campo servirĂ per restare nel set. 40-30 Ottimo dritto lungolinea della canadese. 30-30 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio di Fernandez. 12:34 Si riparte. 12:31 Gioco sospeso in quanto Jasmine Paolini ha chiesto il parere del supervisor. 30-15 Punto contestatissimo da Paolini, ma il giudice di sedia lo concede alla nordamericana nonostante l’azzurra era in grado di arrivare sulla palla. 15-15 Ottimo dritto incrociato di Fernandez. 0-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio della canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Fernandez 4-5, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: l’azzurra serve per rimanere nel set

Benvenuti alla nostra live coverage dell'incontro tra Jasmine Paolini e Leylah Fernandez nel secondo turno del WTA 250 di Bad Homburg 2025.

