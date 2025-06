LIVE Paolini-Fernandez 4-3 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | fasi decisive del primo set

Se sei appassionato di tennis e non vuoi perderti nemmeno un dettaglio della sfida tra Paolini e Fernandez al WTA Bad Homburg 2025, sei nel posto giusto. Segui in diretta le fasi più emozionanti del primo set, con aggiornamenti in tempo reale e analisi delle giocate decisive. Resta con noi per vivere ogni scambio come se fossi in campo, perché il match è appena iniziato e le emozioni sono garantite!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Game Fernandez. Servizio e schiaffo al volo. 40-0 Ottima volèe di rovescio della numero 29 WTA. 30-0 Dritto in contropiede vincente di Fernandez. 15-0 Servizio e rovescio ben piazzato dalla canadese. 4-2 Game Paolini. Non passa la risposta di dritto di Fernandez, che torna ora alla battuta. 40-30 Se ne va il dritto in avanzamento di Jasmine. 40-15 Secondo ACE della toscana. 30-15 A metĂ rete il rovescio della canadese. 15-15 Sulla riga il dritto incrociato stretto di Fernandez. 15-0 Servizio, dritto e morbido tocco dell’azzurra. 3-2 BREAK PAOLINI! Disastroso schiaffo al volo della nordamericana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Fernandez 4-3, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: fasi decisive del primo set

